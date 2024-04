Haberler



Dünya



Gazze'de can kaybı 32 bin 975’e yükseldi

Gazze'de can kaybı 32 bin 975’e yükseldi İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı sayısı 32 bin 975’e yükseldi. Birleşmiş Milletler, Gazze’de 2 yaşın altındaki her 3 çocuktan 1'inin akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını açıkladı.