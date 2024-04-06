Haberler



Dünya



Gazze’de can kaybı 33 bin 137’ye yükseldi

Gazze’de can kaybı 33 bin 137’ye yükseldi Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail’in Gazze Şeridi saldırılarına başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 137’ye yaralıların sayısının ise 75 bin 815’e yükseldiğini açıkladı.