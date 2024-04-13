Haberler



Dünya



Gazze’de can kaybı 33 bin 634’e yükseldi

Gazze’de can kaybı 33 bin 634’e yükseldi İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 686’ya, yaralı sayısının ise 76 bin 309’a yükseldiği açıklandı.