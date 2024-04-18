Gazze'de can kaybı 33 bin 970'e çıktı İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 33 bin 970'e yükseldi.

AA

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Tam 195 gündür devam eden savaşta can kaybında bilanço her geçen gün artıyor.

İlk hedef ise kadınlar ve çocuklar oluyor.

Silahsız halkın üzerine bomba yağdıran İsrail ordusu; havadan, karadan ve denizden saldırılarına devam ediyor.

Bakanlık açıkladı

Bu kapsamda bölgedeki son duruma ilişkin Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 195 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

1 günde 71 Filistinli öldürüldü

Bölgede son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 106 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Can kaybı 34 bine yaklaştı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 970'e, yaralı sayısının da 76 bin 770'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise saldırılarda 14 bin 685 çocuk ve 9 bin 670 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Enkaz altında kalanlar var

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)