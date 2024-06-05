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Gazze'de can kaybı 36 bin 586’ya yükseldi

Gazze'de can kaybı 36 bin 586’ya yükseldi İsrail’in 243 saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 586’ya, yaralananların sayısı ise 83 bin 74’e yükseldi.