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Gazze'de can kaybı 41 bin 455’e yükseldi

Gazze'de can kaybı 41 bin 455’e yükseldi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 455’e, yaralıların sayısı ise 95 bin 878’e yükseldi.