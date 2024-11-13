Gazze'de can kaybı 43 bin 712'ye yükseldi

İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 404 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 7 saldırıda 47 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 182 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi.

43 BİN 712 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan toplam can kaybının 43 bin 712'ye, yaralı sayısının ise 103 bin 258'e yükseldiği aktarıldı.