Gazze'de can kaybı 51 bin 439'a yükseldi

İHA

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını aralıksız sürdürüyor...

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 84 sivilin cansız bedeni ile 168 yaralının getirildiğini açıkladı.

SON 37 GÜNDE 2 BİN 62 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 2 bin 62 Filistinlinin öldürüldüğünü, 5 bin 375 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

CAN KAYBI 51 BİN 439'A YÜKSELDİ

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 51 bin 439'a, yaralı sayısının 117 bin 416'ya yükseldiği ifade edildi.