Gazze'de can kaybı 70 bin 100'e yükseldi

İsrail, ateşkes dinlemiyor...

İsrail, Gazze'de 10 Ekim tarihinde sağlanan ateşkese rağmen saldırılarını çeşitli bahanelerle sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

ATEŞKESTEN BU YANA 354 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 1'i enkaz altından çıkarılan 2 Filistinlinin naaşının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 354 kişinin öldüğü, 906 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 606 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

CAN KAYBI 70 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek, 21 ila 28 Kasım tarihleri ​​arasında tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 299 kişinin daha eklendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 100'e, yaralıların sayısının 170 bin 983 olduğu belirtildi.