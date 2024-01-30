Gazze'de can kaybı artıyor: Ölü sayısı 27 bine dayandı... Son bilgilere göre, hayatını kaybeden Filistinli sayısı 26 bin 751 oldu. Bu oranın en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü ise kadınlara ait.

AA

7 Ekim 2023, tarihe masum kanı ile işlendi.

İsrail ordusu, bölgedeki zulmüne aralıksız olarak devam ediyor.

Gazze'de her geçen gün daha büyük bir saldırı gerçekleştiren İsrail; sivil, masum, kadın, çocuk dinlemeden vuruyor.

Bölgedeki bilanço her geçen gün biraz daha ağırlaşırken, ölü sayısı da katlanıyor.

Ölü sayısı 27 bine dayandı

Ölü sayısının büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklara ait olması ise bir başka kaosun başlangıcı.

Bölgeden gelen son bilgilere göre hayatını kaybeden Filistinli sayısı 26 bin 751 oldu. Bu oranın en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü ise kadınlara ait.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)