Gazze'de can kaybında acı bilanço! 23 bin 357 kişi hayatını kaybetti İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 147 artarak 23 bin 357 oldu.

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Gazze'de kan durmuyor.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü bölgede hastane, cami ve yapılar hedef olmaya devam ediyor.

Her geçen gün can kaybının arttığı Gazze Şeridi'nde sivillerin üzerine bomba yağdırılıyor.

Can kaybı artıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 96 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Son olarak yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerinin sayısının 23 bin 357'ye yükseldiği belirtildi.

Enkaz altında yaralılar var

İsrail güçlerinin son 24 saatte "14 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 357'ye, yaralananların sayısının ise 59 bin 410'a çıktığı aktarıldı.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı kaydedildi.

"Eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşiyor"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki durumun eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleştiğini vurgulayarak uluslararası topluma "derhal insani ateşkes" çağrısında bulundu.