Gazze'de çığlıklar dinmiyor! Çürüyen yaralara sirke tedavisi uygulanıyor 2 ayın geride kaldığı savaşta şans eseri hayatta kalan Gazze halkı için hizmete devam eden hastanelerde tedaviler ilaçlarla uygulanamıyor. Sağlık ekipleri sirkeli sularla müdahale ederken kimi hastaların yaralarından kurtçuklar çıkmaya başladı.

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ensonhaber.com

Dünya, Orta Doğu'da durmak bilmeyen savaşı takip ediyor.

İsrail'in sistematik olarak saldırdığı Gazze'de bir halkın üzerine bomba yağıyor.

7 Ekim'den bu yana tüm şiddetiyle devam eden savaşta, can kaybı her geçen gün ağırlaşıyor.

Sağlık sistemi çöktü

Öte yandan binlerce yaralının akıbeti de gittikçe zorlaşıyor...

Bölgede sağlık sistemi adeta çökmüş durumda. Tıbbi ihtiyaçlar, yardım malzemeleri tükenince halkın çığlıkları her geçen gün artmaya başladı.

Sirkeli suyla tedavi uygulanıyor

Saldırıların hedefi olan hastaneler enkaza dönerken hizmet vermeye devam eden hastanelerde ise dezenfektan bulunmuyor.

Bu nedenle sağlık ekipleri, sirkeyi suyla karıştırarak yaraları sterilize ediyor.

Yaralar ise kıyafet parçalarıyla sarılıyor.

Kurtçuklar çıkmaya başladı

Koşullar nedeniyle kimi vatandaşların yaralarından ise kurtçuklar çıkmaya başlıyor.

Yaralı vatandaşlar için gerekli olan tıbbi muayene ve antibiyotik tedavisi ise Gazze halkı için lüks sayılıyor.

"Hastaneleri kapatmak daha iyi"

Filistin Sağlık Bakanı Mai Al Kaila, Gazze’deki sağlık kurumlarını kapatmanın çalışmaya devam etmekten daha iyi olduğunu belirtmişti.

Doktorların, hastaların durumunu takip edememesi nedeniyle enfeksiyon riski her geçen gün artıyor.