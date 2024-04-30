Gazze'de enkaz altında kalan 10 binden fazla kişi kayıp İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda enkaz altında kalan en az 10 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

AA

Gazze'de katliam devam ediyor...

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını her geçen gün şiddetini artırarak sürdürüyor.

Hedef gözetmeksizin saldırılarına devam eden İsrail ordusu; genç, yaşlı, kadın demeden bölgeyi bomba yağmuruna tutuyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

10 binden fazla kişi enkaz altında kayıp

İsrail'in saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana 10 binden fazla kişinin hala enkaz altında kayıp olduğu ifade edilen açıklamada, ekiplerin bu kişilere ulaşamaması nedeniyle bu kişilerin Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiği toplam ölü sayısına da dahil edilmediği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'de kayıp kişiler de dahil toplam ölü sayısının 44 binin üzerinde olduğu kaydedildi.

"Arama kurtarma çalışmaları 2-3 yıl sürebilecek"

Personel yetersizliği ve ekipman eksikliği nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının 2-3 yıl sürebileceği belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler yetkililerinin, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarından geriye en az 37 milyon ton moloz kaldığını tahmin ettiği aktarıldı.

Binlerce cesedin enkaz altında birikmesi nedeniyle salgın hastalıkların yayılacağı uyarısında bulunulan açıklamada, yaz aylarında sıcaklık derecelerinin yükselmesiyle cesetlerin çürüme sürecinin hızlanacağına işaret edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)