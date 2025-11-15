Gazze'de etkili olan yağmur çadırları vurdu: Gazzeli babanın feryadı yürekleri yaktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail’in saldırılarıyla Gazze’de evlerin neredeyse yüzde 90’ı ya tamamen yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2 yılda 282 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü. Bu durum, Gazze’de yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin çoğunlukla çadırlarda yaşam mücadelesi vermesi anlamına geliyor.

YAĞIŞLAR AYAKTA ZOR DURAN ÇADIRLARI VURDU

Yağışın başlamasıyla birlikte, derme çatma çadırlarda yaşayan Filistinliler zor anlar yaşadı. Çadırları suyla dolan birçok aile, sabah saatlerinde uykudan suyla uyanmak zorunda kaldı.

Yağmur sonrası su basan çadırını gösteren Filistinli bir baba, içeri su dolması nedeniyle sabaha karşı uyanmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Filistinli baba, "Bizi bu su uykumuzdan uyandırdı. Sabahleyin burada uyuyorduk. Bu sularla sabahlamış olduk." dedi.

"ÇOCUKLARINIZIN BÖYLE BİR YERDE UYANMASINA RAZI OLUR MUSUNUZ?"

İçinde bulundukları duruma dikkat çekerek tepki gösteren baba, şunları söyledi:

Şu yastığa bakın, çocuk bunun üzerinde uyuyordu. Niye bize şefkat ve merhamet gözüyle bakmıyorsunuz? Çocuklarınızın böyle bir yerde uykudan uyanmasına razı olur musunuz?



Çocuklarınız böyle uyansa…Nereye, kime gidelim? Ben burada uyuyordum, beni burada uyurken su uyandırdı. Şu çocuğa bakın, neden böyle olduk? Neden böyle ey Araplar, ey Müslümanlar?

İSRAİL TEMEL İHTİYAÇLARIN GİRİŞİNİ ENGELLİYOR

Gazze hükümeti verilerine göre, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırların yüzde 93’ü artık yaşanamaz durumda. Toplam 135 bin çadırdan 125 bini kullanılmaz hale geldi. Hamas, İsrail’in çadır ve mobil ev gibi temel barınma malzemelerinin girişini engelleyerek ateşkesin insani hükümlerini ihlal ettiğini belirtiyor.

HAMAS'TAN "TRAJEDİ BÜYÜDÜ" AÇIKLAMASI

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da, “Çadırların su basması insani trajediyi daha da büyüttü. Uluslararası toplum, ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmeli” dedi.

Gazze’de varılan ateşkes üzerinden 1 aydan fazla zaman geçmesine rağmen, İsrail’in yardım girişlerini sürekli engellemesi nedeniyle, altyapısı tahrip olmuş çadır ve konteynerler yetersiz kalıyor. Bu durum, binlerce kişinin kış koşullarında açıkta kalmasına yol açıyor.