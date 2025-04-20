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AA

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor...

Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, 50 binden fazla masumun hayatını kaybetmesine neden olurken, uyguladığı ambargo sebebiyle Filistinliler açlıkla da mücadele ediyor.

FİLİSTİNLİLER AÇLIKLA BAŞ BAŞA

İsrail’in, 2 Mart’tan bu yana sınır kapılarını kapatarak yardım malzemesi ve yakıt girişini engellemesi, bölgede yaşanan insani krizi daha da derinleştirdi.

Bu nedenle Gazze'de yaşayanlar, açlıkla baş başa kalmış durumda...

Bazı zamanlarda hayır kurumların dağıttığı yemekler, umut olsa da uzun vadede bu yemekler de yeterli olmuyor.

SICAK YEMEK DAĞITILDI

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda savaşın yanı sıra bölgedeki "insani krizle" mücadele eden Filistinliler için sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

İZDİHAM YAŞANDI

Yardım kuruşluları aracılığıyla dağıtılan yemekleri almak için bölgeye gelen Filistinliler izdiham yarattı.