Gazze'de Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı tam ambargo sebebiyle temel gıda malzemelerine erişim sağlanamazken, Filistinli bir yardım kuruluşunun çalışmaları ile bölgeye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana abluka altına aldığı Filistin topraklarında saldırılarına devam ederken, birçok Filistin vartandaşı da temel ihtiyaçlara erişim sorunu yaşıyor.

İsrail güçlerinin suya ve gıdaya erişim kısıtlaması sonrası yetersiz beslenme sebebi ile birçok Gazzeli yaşamını yitiriyor.

Bu kez, bölgeden sevindirici haber geldi...

Filistin'deki bir yardım kuruluşu, İsrail saldırıları sebebiyle Gazze'nin farklı bölgelerinden kaçarak Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Zevaide bölgesine sığınan Filistinli ailelere ,sıcak yemek dağıtımında bulundu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Deyr Balah kentindeki Filistinliler, hayır kurumlarının dağıttığı yemeklerden ailelerine alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Ayrıca Filistinli çocuklar da, dağıtılan yemeklerden alabilmek için kuyrukta bekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)