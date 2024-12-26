Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı

AA
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 1 yıl geride kaldı.
7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda, binlerce masum can verdi.
İsrail masumları öldürdüğü Gazze'yi adeta açık hava hapishanesine çevirmiş durumda.
Açlıkla ve soğukla mücadele edenlere, bugün yemek dağıtıldı.
AMBARGOLAR UYGULANIYOR
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken bölgeye uyguladığı ambargo sebebiyle Filistinliler açlıkla da mücadele ediyor.
HAYIR KURUMLARI YEMEK DAĞITTI
İsrail ordusunun saldırılarından kaçarak Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentine sığınan Filistinlilere, hayır kurumları tarafından yemek dağıtımı yapıldı. Dağıtım sırasında yoğunluk yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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