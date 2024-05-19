Gazze'de gaz krizi patlak verdi: Kil fırınlara yöneldiler Elleriyle fırın yapan Filistinliler, zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Gaz krizi, Filistinlileri çözümler aramaya itiyor.

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AA & Ensonhaber

Gazze'ye İsrail bombardımanı, abluka altındaki bölgede hayatı altüst etti. Halk, gıda takviyesinde zorlu günlerden geçiyor.

Bölgede insani kriz her geçen saat daha derin bir hal alıyor.

Çare arayan Filistinliler, ağır saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek Deir Al-Balah kentine sığındı.

Kil fırınlarda ekmek pişiriyorlar

Filistinliler, buradaki mutfaklarında gaz olmadığı için kil fırınlar üretip kullanıyor. Zorlu yaşam koşullarının hakim olduğu Gazze'de devam eden gaz krizi nedeniyle fırınlara olan talep arttı.

Bizzat kendi elleriyle fırınlar inşa eden Filistinliler, bu yapıları ekmek üretiminde kullanıyor.

Netanyahu: Bunun anlamı yenilgi

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz’ın Gazze’deki saldırılar sonrasına ilişkin plan onaylanmazsa partisinin hükümetten çekileceğine yönelik açıklamasına tepki göstererek, sunduğu şartların “İsrail’in yenilgisi anlamına geldiğini” öne sürdü.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, Gantz’ın hükümetten çekilme tehdidinde bulunduğu açıklamasına yanıt verdi.

Gantz'ın talepleri

Başbakan Netanyahu, Gantz’ın öne sürdüğü şartların İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sona ermesi, İsrail’in yenilgisi, esirlerin çoğunun terk edilmesi ve “Hamas’ın sağlam kalması ve bir Filistin Devleti'nin kurulması” anlamlarına geldiğini savundu.

Gantz, düzenlediği basın toplantısında Netanyahu’ya seslenerek, İsrailli esirlerin geri getirilmesi, “Gazze’deki Hamas yönetiminin devrilerek askerden arındırılması”, “Gazze’de ortak bir ABD, Avrupa, Arap ve Filistin yönetiminin kurulması”, tahliye edilen kuzeydeki İsraillilerin evlerine geri getirilmesi ve Suudi Arabistan ile normalleşmenin desteklenmesi taleplerinde bulunmuştu.

'Hükümetten çekilirim' tehdidi

Benny Gantz, Gazze’nin İsrail saldırıları sonrasındaki idaresine ilişkin bir planın 8 Haziran’a kadar onaylanmaması halinde liderliğini yaptığı Ulusal Birlik Partisi’nin hükümetten çekileceğini söylemişti.