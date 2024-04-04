Gazze'de gece yardım dağıtımları en az 48 saat süreyle askıya alındı Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'nde gece yardım dağıtımlarını İsrail'in yardım çalışanlarını hedef alması nedeniyle en az 48 saat süreyle askıya aldı.

İHA

İsrail'in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a bağlı 7 çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından Birleşmiş Milletler, İsrail'in yardım çalışanlarını hedef alması nedeniyle Gazze Şeridi'nde gece yardım dağıtımlarına ara verdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, BM'nin güvenlik durumunu değerlendirmek üzere Gazze Şeridi'nde gece yapılan yardımları en az 48 saat süreyle askıya aldığını duyurdu.

"Kıtlık yaklaşıyor"

Dujarric, Dünya Gıda Programı'nın insanların ölmekte olduğu Gazze'nin kuzeyine konvoylar göndermek için gün boyunca operasyonlara devam ettiğini söyleyerek, "Kıtlık yaklaşırken insani yardım personelinin ve malzemelerinin Gazze Şeridi boyunca serbestçe ve güvenli bir şekilde hareket edebilmesine ihtiyacımız var" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)