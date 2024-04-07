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Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 175’e yükseldi

Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 175’e yükseldi Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim bu yana devam eden saldırılarda son 24 saatte 38 Filistinli daha hayatını kaybetti. Can kaybında bilanço 33 bin 175’e yükselirken yaralı sayısı ise 76 bine yaklaştı.