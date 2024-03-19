Gazze'de her Filistinli aileye 5 kilo un dağıtıldı Açlık tehlikesinin gölgesinde yaşayan Filistinliler, aylar sonra una kavuştu. Bir aile üyesi, "Çocuklarım hayvan yeminden yapılan undan sonra beyaz un ekmeği yiyecek" dedi.

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AA & Ensonhaber

İsrail ablukası ve saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler, kıtlık tehlikesiyle yüz yüze yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de yaşayanlara ilk düzenli yardım dağıtımını yaptı.

Yaklaşık 4 ay sonra gerçekleşen bu yardıma erişebilmek için yüzlerce Filistinli, UNRWA'ya ait bir dağıtım merkezine akın etti.

Her aileye 5 kilo un verdiler

Yardım dağıtımı kapsamında her aileye 5 kilogramlık un verildi. Filistinli Yahya Ebu Reyyale (37), unu, 40 gündür beyaz ekmek yemeyen 4 çocuğu için aldığını söyledi.

"Allah rızası için bize bir bakın"

Kameraya konuşurken feryat eden Filistinli bir kadın, şunları dile getirdi:

İnsanlar aç, ölecek. İnsanları 5 kilo un için öldürüyorlar. Allah rızası için bize bir bakın. Arap ve Müslüman milletler, bize bir bakın.



Bu yoksul insanlara, çocuklara, annesi babası olmayan yetimlere bakın. Oğlum şehit oldu. Eşi, 5 kilo un yüzünden öldü.

Çocukları hayvan yeminden yapılan un yiyordu

Beyt Lahiya'nın doğusundan Cibaliya Mülteci Kampı'na sığındığını kaydeden Ebu Reyyale, şöyle dedi:

Mutluyum, çünkü çocuklarım hayvan yeminden yapılan undan sonra beyaz un ekmeği yiyecek.

Eli boş dönen de var

Bir ay sonra eline ilk defa un geçen bir diğer Filistinli Mazin el-Caruşe de sabah saatlerinde yardımların ulaştığını duyar duymaz dağıtım merkezine koştuğunu, binlerce kişinin bölgeye gelmesine rağmen un almayı başardığını dile getirdi.

Ummu Muhammed Miftah ise un tükendiği için eli boş döndü.

12 tırlık yardım konvoyu

Gazze savaşıyla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere hükümete bağlı olarak sosyal medya üzerinde kurulan "İç Cephe" plaftormundan yapılan açıklamada ise 12 tırlık insani yardım konvoyunun Gazze'nin kuzeyine ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, yardımların devam etmesi için halk komitelerine iş birliği çağrısı yapıldı.

Açlık ve susuzluktan hayatını kaybedenlerin sayısı

Geçen kasım ayının sonundan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine hiçbir insani yardım ulaşmadı.

Bu nedenle büyük bir kıtlığın yaşandığı bölgede, son verilere göre 27 kişi açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti.