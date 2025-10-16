Gazze'de ikinci aşamaya geçildi: Türkiye devreye giriyor

Orta Doğu'da tarihi günler yaşanıyor...

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından zirvede ABD, Türkiye, Katar ve Mısır liderleri tarafından 'Niyet Belge'si imzalandı.

İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

Gelişmelerin akabinde İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ikinci aşamasına geçildi.

TÜRKİYE DEVREYE GİRİYOR

ABD yönetimi, Gazze'de hayatını kaybeden rehinelerin cansız bedenlerinin kurtarılması için Türkiye'nin arama kurtarma faaliyetlerinde rol almaya hazır olduğunu açıkladı.

Ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçildiğini belirten Washington, cenazelerin tespit edilip çıkarılması konusunda büyük enkaz yığınları nedeniyle ciddi zorluklar bulunduğunu belirtti.

Telekonferans yoluyla düzenlenen basın toplantısına katılan üst düzey iki ABD'li danışmandan biri, "Birinci aşama, (İsrail'in) sarı çizgiye çekilmek, ateşkes için koşullar yaratmak, insani yardımın ulaşmasını sağlamak ve canlı rehineler ile tutukluların takasını tamamlamaktı. Bu aşama başarılı oldu." dedi.

İkinci aşamaya geçilirken, ölü esirlerin tamamının teslim edilmesinin önem taşıdığını belirten danışman, bu konuda Hamas'ın çaba gösterdiğini ve Türkiye gibi bazı ülkelerin acil yardıma hazır olduğunu kaydetti.

DEPREM DENEYİMLİ 81 KİŞİLİK EKİP

Diğer ABD'li danışman ise "Gazze'deki karmaşayı anlamanız için oradaki koşulları görmeniz gerek. Gazze Şeridi yerle bir olmuş durumda, ayakta kalan çok az bina var. Enkaz çok büyük ve içinde çok sayıda patlamamış mühimmat var." diye konuştu.

Muhtemelen enkazın altında çok sayıda ceset olduğunu söyleyen danışman, ölü ve yaralıların bulunduğu yerler hakkında çeşitli istihbaratları olduğunu söyledi.

Danışman, "Birçok ülke yardım taahhüdünde bulundu. Türkiye, depremlerde deneyimli 81 kişilik bir ekibi göndermeyi teklif etti. Onları diğerleriyle birlikte oraya götürmeyi planlıyoruz." dedi.

Aynı danışman, Hamas'ın tüm ölü esirlerin cenazelerini teslim edememesinin anlaşmanın ihlali anlamına gelmediğini kaydederek, bu konuda sahadaki koşulların belirleyici olduğunu, günlük olarak çıkarılan cenazelerin teslim edilmesini beklediklerini vurguladı.

İSRAİL'İN ELİNDE YÜZLERCE CANSIZ BEDEN VAR

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes kapsamında hayatını kaybeden rehine ve mahkûmların cenazelerinin teslim süreci devam ediyor.

Yerel sağlık otoritelerin Reuters'a bildirdiğine göre İsrail tarafından serbest bırakılan 45 Filistinli mahkûmun cansız bedeni Gazze'ye ulaştı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri öldürdüğü yüzlerce Filistinlinin cansız bedenini hâlâ elinde tutuyor.

Diğer yandan Gazze'de tutulan 6 İsrailli rehinenin cansız bedeni de Hamas tarafından Kızılhaç'a teslim edilerek İsrail'e ulaştırıldı. Hamas'ın elinde toplam 24 rehine cenazesinin bulunduğu biliniyordu.

FİLİSTİNLİLERİN BEDENLERİNDE İŞKENCE İZLERİ

Nasır Hastanesi’nde Filistinlilerin cenazelerini almakla görevli komisyon üyesi Sameh Hamad, bazı cenazelerin ellerinde ve bacaklarında kelepçeler olduğunu, bazılarında ise işkence ve infaz izleri tespit edildiğini açıkladı.

Hamad, cenazelerin 25 ila 70 yaşları arasındaki Filistinlilere ait olduğunu belirterek, "Çoğunun boynunda bantlar vardı, birinin boynunda ise ip vardı. Cesetlerin çoğu sivil giysiler giymişti, ancak bazıları üniforma giymişti." ifadelerini kullandı.

Hamad ayrıca cenazeleri teslim eden Kızıl Haç ekibinin sadece 3 kişinin ismini kendilerine verdiğini belirtti.