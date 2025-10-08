Gazze'de insani kriz: Filistinli çocuğun yaşamı tehdit altında

Gazze'den yürekleri parçalayan kare...

İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler, aynı zamanda İsrail'in bölgeye gıda yardımlarının girişine de izin vermemesi nedeniyle açlık ile de savaşıyor.

TOPLAM CAN KAYBI 67 BİN 183 OLDU

İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze'de yaşanan insani felaket başka bir boyuta taşınırken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki son duruma ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık, açıklamasında, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 10 ölü ve 61 yaralının ulaştığı belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 183'e, yaralıların sayısının 169 bin 841'e yükseldiği ifade edildi.

YARDIM BÖLGELERİ HEDEF ALINIYOR

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 613'e, yaralananların sayısının da 19 bin 164'e çıktığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

FİLİSTİNLİLER AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne saldırılarında 2 yıl geride kalırken, binlerce Filistinli açlığa mahkum edildi.

Deyr Balah kentinde ailesi ile birlikte yaşayan Filistinli çocuk Matar Nazar Dagmaş, gerekli tedavi ve özel beslenmeye erişemediği için ağır derece yetersiz beslenmeye sorunu yaşıyor.

KÜÇÜK ÇOCUK YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Yetersiz beslenme nedeniyle vücut ağırlığında ciddi oranda düşüş yaşayan ve hareket edemez hale gelen Dagmaş'ın yaşamı tehdit altında.