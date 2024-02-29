Gazze'de insani trajedi: Açlık ve susuzluk, bir bebeğin daha ölümüne neden oldu Beslenme krizinin yaşandığı bölgede bebek ölümleri artıyor. Bir anne, yaşamını yitiren bebeğinin bulunduğu kuvözün önünde gözyaşı döktü.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de, insanlık trajedisi yaşanıyor.

İnsani yardımların ulaştırılmasına izin verilmeyen bölge, şimdi de bebek ölümleriyle konuşuluyor.

Beyt Lahiya’daki Kemal Advan Hastanesi’nin bebek yoğun bakım bölümünde, yetersiz beslenme ve su eksikliği nedeniyle bir bebek daha hayatını kaybetti.

Annenin bebeğine vedası

Bebeğin annesi, kuvözün önünde ağlayarak bebeğine veda etti.

Gazze’nin kuzeyinde yaşanan insani felaket nedeniyle yetersiz beslenme ve dehidrasyon olarak bilinen sıvı kaybı nedeniyle bebek ölümleri devam ediyor.

Çocuk ölümleri artıyor

Kemal Advan Hastanesi'nden dün yapılan açıklamada, 6 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Yakıt eksikliği nedeniyle hastane bugün itibarıyla hizmet dışı kalıyor." denilmişti.

Yakıt, ilaç ve gıda eksikliği krizi derinleşiyor

Hastanedeki yakıt, ilaç ve gıda eksikliği sebebiyle hastaların öldüğüne dikkat çekilmişti.

Yetersiz imkanlar nedeniyle hastanede cerrahi operasyonların tamamen durduğu da açıklanmıştı.

Gazze Şeridi'nde insani felaket devam ediyor

İsrail ordusunun, aylardır sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde, insani bir felaket yaşanıyor.

Abluka hastalıkları tetikledi

Başta Birleşmiş Milletler'e (BM) ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Gazze'ye yardımlarda çarpıcı düşüş

Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.

BM kuruluşlarının verilerine göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğinde "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.