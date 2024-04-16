Gazze'de insanlık dramı: 1,7 milyon insan yerinden edildi Birleşmil Millerler raporuna göre; Gazze'de yaklaşık 1,7 milyon insan zorla yerinden edilmiş durumda, korkunç koşullar ve sürekli tehdit altında yaşıyor.

AA & Ensonhaber

Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten beri bilanço giderek ağırlaşıyor.

33 binden fazla insanın hayatını kaybettiği saldırılarda, nerdeyse 2 milyona yakın Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı.

BM'den İsrail'e "insani yardımları kısıtlama" çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki durumu değerlendirdi.

Shamdasani, Gazze'deki sivillerin yaşadığı felaketi çözüme kavuşturmanın bir öncelik olduğunu belirtti. İsrail'in, insani yardımların Gazze'ye girişine ve dağıtılmasına hukuka aykırı kısıtlamalar getirmeye devam ettiğine dikkat çekti.

1,7 milyon insan evlerinden oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerini bombaladığını vurgulayan Shamdasani, "Gazze'de yaklaşık 1,7 milyon insan zorla yerinden edilmiş durumda. Bu insanlar korkunç koşullar altında ve sürekli tehdit altında yaşıyorlar." şeklinde konuştu.

Batı Şeria'da da Yahudi yerleşimciler saldırıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da son günlerde artan şiddetin endişe verici olduğunu vurgulayan Shamdasani, Filistinlilerin, çoğunlukla İsrail askerlerinin eşlik ettiği veya desteklediği yüzlerce İsrailli yerleşimcinin saldırılarına maruz kaldığını vurguladı.

Shamdasani, "işgalci güç" olarak İsrail'in Batı Şeria'da kamu düzenini ve güvenliğini yeniden tesis etmek için yetkisi dahilindeki tüm önlemleri alması gerektiğine işaret etti.

"İsrail güvenlik güçleri, yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına aktif katılımını ve desteğini derhal sonlandırmalı." diyen Shamdasani, İsrail yetkililerinin, sorumlulardan hesap sormak dahil bu saldırıları önlemesi gerektiğini bildirdi.