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Gazze'de İsrail İHA'sı düşürüldü
İşgal altındaki topraklarda silahlı direnişçiler, Quadcopter tipi bir İHA'yı keskin nişancı tüfeğiyle vurdu.
- AA
- 14.08.2020 - 14:45
- Güncelleme : 14.08.2020 - 14:45
İsrail'in Quadcopter tipi İHA'ları istihbarat operasyonlarında kullandığı, son zamanlarda Gazze hava sahasında kullanımını yoğunlaştırdığı belirtiliyor.
Son olarak, Gazze'nin doğu bölgesinde İsrail'e ait Quadcopter tipi bir İHA tespit edildi.
İSRAİL'E AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ
Gazze'deki silahlı direniş örgütlerinden Mücahitler Hareketi, Gazze'nin doğu bölgesinde İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini açıkladı.
Açıklamada, İHA'nın keskin nişancılar tarafından ateş açılarak düşürüldüğü aktarıldı.
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