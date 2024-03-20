Gazze'de kimyasal silahla yaralanan küçük kızın çığlıkları yürek yaktı Gazze'de küçük bir kız, İsrail ordusunun kullandığı kimyasal silah sonucu ağır yaralandı. Küçük kızın çığlıkları ise yürekleri dağladı.

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ensonhaber.com

İsrail'in 7 Ekim'den beri abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları her geçen gün artarak sürüyor.

Katliamlarına yenilerini ekleyen İsrail, çocuk, kadın, yaşlı demeden bütün sivilleri hedefine koyuyor.

Kimyasal silahla ağır yaralandı

Son olarak sosyal medyada dolaşan görüntülerde, kimyasal bomba parçalarının temas ettiği 4 yaşındaki Saca Cuneyd adlı kız çocuğu, Cebaliye Kampı'ndaki evindeyken İsrail'in kullandığı kimyasal bombalar nedeniyle ağır yaralandı.

Saca'nın yüzündeki yanıkların şiddeti gözler önüne serilirken, ailesi, İsrail saldırıları nedeniyle Şifa Hastanesi'nden Deyr El Balah kentine sığındıklarını ve 3 gün boyunca hiçbir şey yiyemediklerini dile getirdi.

İsrail'in fosfor bombası kullandığı kanıtlandı

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'deki yoğun nüfuslu bölgelerde beyaz fosfor kullandığına dair kanıtlar sunmuştu.

Bunlar, İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullandığına dair fotoğraf ve videoları içeriyordu.

Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesi'nin İsrail'in 13 Ekim'deki saldırısında beyaz fosfor bombalarıyla vurulduğu bildirilmişti.