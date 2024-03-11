Gazze'de kişi başına düşen su miktarı 90 litreden 2 litreye indi Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Mehna, İsrail'in açlık ve susuzluğa sürüklediği Gazze'de insani krizin şiddetlendiğini ve kişi başına düşen su miktarının 90 litreden 2 litreye indiğini söyledi.

AA

İsrail, Gazze'de soykırım yapıyor.

Binlerce masumu öldüren İsrail, Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirdi.

Çocuklara dahi acımayan İsrail, toplu mezarları da bombalayarak savaş suçu işliyor.

Kişi başına düşen su miktarı 90 litreden 2 litreye indi

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Mehna, İsrail'in 5 ayı aşkın süredir bombaladığı ve halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Gazze kenti ve kuzey bölgelerine gelen yardımların çok önemli olduğunu ancak yetersiz kaldığını belirten Mehna, "İnsani krizin korkunç bir şekilde kötüleşmeye devam etmesi halinde Gazze'nin kuzeyinde açlık ve susuzluktan kaynaklı ölümlerin artacağı uyarısında bulunuyoruz." dedi.

Gazze'de savaş başlamadan önce kişi başına düşen su miktarı 90 litre iken bugün bunun 2 litreye indiğini aktaran Mehna, yaşanan susuzluğun, İsrail'in altyapı ve belediye tesislerine düzenlediği şiddetli saldırılarda su şebekelerinin ciddi şekilde zarar görmesinden kaynaklandığını ifade etti.

İsrail'in tahrip ettiği altyapı ve yaşanan yakıt sıkıntısı

İsrail ordusunun 40 su kuyusu, 9 su tankı, 42 ​​bin metre su şebekesi ve farklı çaplarda 500 vanayı imha ettiğini, geri kalan su kuyularını işletmek için de gerekli yakıtın bulunmadığını aktaran Mehna, Gazze belediyesinin geçen kasım ayının başından beri herhangi bir yakıt temin edemediğine dikkati çekerek belediyelere, temel hizmetleri verebilmesi için yakıt sağlanması gerektiğini vurguladı.

Şifa Hastanesi'nin çevresi başta olmak üzere Gazze kentinin sokak ve caddelerinde 70 bin ton çöp birikmesi nedeniyle çevre koşullarının da "felaket" düzeyinde olduğunu vurgulayan Mehna, İsrail ordusunun sadece Gazze kentinde 1 milyon metrekarelik yolu yok ettiğini söyledi.

İsrail'in yardım girişine izin vermeyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 27 kişinin "açlık ve susuzluktan" öldüğü açıklanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)