Gazze'de öldürülen çocuk sayısı, son dört yıldaki savaşlarda öldürülen çocuk sayısını aştı UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden çocuk sayısının, son dört yılda dünya genelindeki savaşlarda yaşamını yitiren çocuk sayısını aşarak trajik bir noktaya ulaştığını belirtti.

AA

Gazze'deki katliam sürüyor...

Abluka altındaki Gazze'ye yönelik İsrail ordusunun saldırıları, her geçen gün daha da şiddetli bir boyuta ulaşıyor.

İsrail ordusu, hedef gözetmeksizin genç, yaşlı, kadın demeden bölgeyi bombalıyor, insanlık dışı bir katliam gerçekleştiriyor.

Saldırılarda yaşamını yitiren çocuklara dair yeni bir açıklama paylaşıldı.

"Son 4 yılda yaşanan savaşlarda öldürülen çocuk sayısından daha fazla"

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen çocuklara ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocuklara ilişkin istatistiği "sarsıcı" olarak nitelendiren Lazzarini, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi’nde öldürülen çocukların dünyada son 4 yılda yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların toplamından fazla olduğunu belirtti.

"Bu çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş"

Lazzarini, "Bu çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş. Çocukların gelecekleri üzerine yürütülen bir savaş." ifadelerini kullandı.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, BM ve Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine dayanarak hazırlanan, Gazze'de 7 Ekim'den 29 Şubat'a kadar öldürüldüğü bildirilen çocuk sayıları ile son 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayılarını gösteren bir grafiği de paylaştı.

Grafikte, son 4 yıldaki savaşlarda öldürülen çocuk sayısı 12 bin 193 iken, Gazze'de öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısı 12 bin 300'ün üzerinde olduğu aktarıldı.

Lazzarini, Gazzeli çocuklar için derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)