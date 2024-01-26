Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bini geçti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarılarında öldürülen Filistinli sivillerin sayısı 26 bin 83'e, yaralıların sayısı 64 bin 487'ye yükseldi.

ensonhaber.com

7 Ekim 2023, tarihe masum kanı ile işlendi.

İsrail ordusu, bölgedeki zulmüne aralıksız olarak devam ediyor.

Gazze'de her geçen gün daha büyük bir saldırı gerçekleştiren İsrail, sivil, masum, kadın, çocuk dinlemeden vuruyor.

Bölgedeki bilanço her geçen gün biraz daha ağırlaşırken, ölü sayısı da katlanıyor.

Ölü sayısının büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklara ait olması ise bir başka kaosun başlangıcı.

Ölü sayısı 26 bini geçti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki ölü sayısını güncelledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli sivillerin sayısı 26 bin 83'e, yaralıların sayısı 64 bin 487'ye yükseldi.