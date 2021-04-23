Gazze'de Ramazan ayının ikinci Cuma namazı

İsrail ablukası altındaki Gazze'de Cuma namazı için saf tutuldu.

Gazze'deki Filistinliler, Ramazan ayının ikinci cuma namazını kıldı.

Büyük Ömer Camisi'nde kılınan namazda koronavirüs tedbirlerine uyulduğu görüldü.

GAZZE'DE CUMA NAMAZI

Sosyal mesafeyi koruyan cemaat havadan görüntülendi.

Öte yandan, aynı camide Filistinli çocuklar, maske ve mesafe kurallarına uyarak Kur'an-ı Kerim okuyup, ezberleme dersleri alıyor.

YER SOFRASINDA İFTAR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle birçok aile yaşamak için gerekli olan temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor.

Gazzeli aileler, derme çatma evlerde, yaşadıkları sıkıntılara rağmen, oruçlarını kurdukları yer sofrasında açıyor.