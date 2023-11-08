Gazze'de sağlık sistemi çöküyor! 16 hastane ve 34 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 16 hastane ile 34 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını duyurdu.

AA & Ensonhaber

İsrail, Gazze'de katliam yapıyor..

7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarını bahane ederek Gazze'ye saldıran İsrail'in zulmü sürüyor..

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda, başta kadın ve çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

Sivilleri hedef almaktan çekinmeyen İsrail, özellikle hastane, okul, cami ve mülteci kamplarını hedef alıyor..

33. gündür süren saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 569'a yükselirken, bu sayının 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ünün ise kadın.

Öte yandan saldırılar ve elektriğin, suyun, yakıtın kesilmesi nedeniyle Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda..

16 hastane ile 34 sağlık merkezi hizmet dışı

Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 16 hastane ile 34 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını duyurdu.

Sağlık merkezlerinin yüzde 62'si hizmet veremiyor

Hükümetin Telegram hesabından yapılan açıklamada, sağlık kurumlarında neden olduğu yıkım ve hasarın yanı sıra sağlık sistemindeki çöküşe ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'nde hastanelerin yarısının, sağlık merkezlerinin yüzde 62'sinin hizmet dışı kaldığı kaydedilen açıklamada, 16 hastane ile 34 sağlık merkezinde hizmetin durduğu bildirildi.

Hastanelere her bir dakikada bir yaralı getiriliyor

İsrail'in saldırılara başladığı ilk günden itibaren hastanelere her bir dakika bir yaralı getirildiği, her bir saatte ise 15 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hizmet dışı kalan hastane ve sağlık merkezleri

Beyt Hanun, Ed-Durra, El-Yemen es-Said, Uluslararası Göz Hastanesi, Hasta Dostluk, Hamed, Hayfa, Muslim Göz, El-Kerame, El-Hayat, St John Göz, Yafa, Türk-Filistin Dostluk, El-Vefa, Kamu Hizmeti, Dar es-Selam hastanelerinin hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca hizmet dışı kalan 34 sağlık merkezinin ise Maskat Cibaliya, Cemile el-Aşi, El-Attara, Eş-Şeva Beyt Hanun, Uzbetu Beyt Hanun, Beyt Lahiya eş-Şeyma, Ebu Şubbak, Es-Surani, El-Kubbe, Eş-Şati, Fiziksel Engelliler, Ata Habib, Er-Rimal, Subhatu el-Harazin, El-Fellah, El-Hurriyye, Ez-Zeytun, Maskat Şucaiyye, El-Heda, Eski El-Bureyc, Haker el-Cami, Kaynak, Es-Selga, El-Bereke, El-Miğraga, El-Havalide, Maskar Gizan en-Neccar, Yeni Absan, Huzaa, Halidiyye el-Ağa, Ez-Zine, Büyük Absan, Eş-Şevke, Eş-Şabura olduğu belirtildi.