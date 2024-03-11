Gazze'de sağlıkçıların iftar ve sahurda yiyecek yemeği yok

AA
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.
Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, Ramazan ayında da duracak gibi durmuyor...
Binlerce Gazzeli, bombaların ve açlığın arasında Ramazan'ı karşıladı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, kuzeydeki sağlık çalışanlarının 24 saat görev başında olduğunu ancak yiyecek yemek bulamadığını aktardı.
Hazır yemek sağlama çağrısı...
Sağlık çalışanlarının, yetersiz beslenmeden ötürü zayıfladığını aktaran Kudra, Gazze'nin kuzeyinde 2 bini aşkın sağlıkçının ramazana sahur veya iftar etmeden başlayacağını ifade etti.
Kudra, uluslararası kurumlara ve yardım kuruluşlarına, sağlık ekiplerinin çalışmalarını yürütebilmeleri için hazır yemek sağlama çağrısında bulundu.
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