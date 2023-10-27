Gazze'de savaşın 21'inci günü bilanço! Ölen 7 bin kişiden 3 bini çocuk Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldiğini bildirdi.

AA

İsrail'in Filistin zulmü bitmiyor...

Abluka altındaki Gazze gece gündüz bombalanmaya devam ediyor.

21 gündür ağır saldırıların yaşandığı Gazze'de, hastaneler, okullar, camiler, pazarlar vuruluyor.

Bölgeden gelen bilgilere göre, saldırıda can verenlerin çoğu yaşlı, kadın veya çocuk...

3 bin çocuk hayatını kaybetti

Savaş bölgesinde son aktarılan bilgiye göre 3 bin 38 çocuk öldürüldü.

Gazze Sağlık Bakanlığı saldırılarda ölenlerin sayısının son 24 saatte 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldiğini bildirdi.

29 bin konut yıkıldı

Buna göre, saldırılarda şu ana kadar 190 bin konut kısmi zarar görürken, 29 bin konut tamamen yıkıldı ve enkaz altında en az 2 bin kişinin olduğu yönünde ihbarlar alındı.

1 milyon kişi evlerini terk etti

Saldırılar ve İsrail'in tehditleri nedeniyle 1 milyon 500 bin kişi evlerini terk ederek barınma merkezleri, hastaneler ve kamu tesislerine sığındı.

Saldırılarda ayrıca, 79 hükümet binası, 38 cami, 3 kilise ve 189 okul bombalandı. Okullardan 25'i hizmet dışı kaldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)