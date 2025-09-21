Gazze'de son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Gazze'de devam eden insani felaket günden güne artıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 447'YE ÇIKTI

Açıklamada, son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 147'si çocuk olmak üzere 447'e yükseldiği kaydedildi.

KITLIK DURUMU İLAN EDİLDİ

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 32'si çocuk 169 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

IPC, Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.

AÇLIK, SİLAH OLARAK KULLANILIYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.