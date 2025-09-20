Gazze'de soykırım: 8 yaşındaki çocuk açlıktan hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusu, Gazze'de soykırım politikalarını en ağır şekilde sürdürüyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana hava saldırılarıyla öldüren İsrail, 2 Mart tarihinde uygulamaya başladığı ablukayla da açlıktan öldürüyor.

Yardım girişlerinin engellenmesi nedeniyle 'kıtlık' ilan edilen Gazze'de felaket yaşanıyor.

BİR ÇOCUK DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle 8 yaşındaki Muhammed Şahin isimli Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Şahin'in cenazesi, Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 440'A YÜKSELDİ

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte biri çocuk, 4 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısının 147'si çocuk olmak üzere 440'a yükseldiği kaydedildi.

CAN KAYBI 65 BİNİ AŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 174'e, yaralıların sayısının 166 bin 71'e yükseldiği bildirildi.