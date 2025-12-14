Gazze'de toplam can kaybı 70 bin 663'e çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 9 kişinin cansız bedeninin ve 45 yaralının getirildiği, cenazelerden 4’ünün enkaz altından çıkarıldığı, 5’inin ise İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 632 KİŞİ ÖLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 391’e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 632’ye, yaralı sayısının da bin 63’e yükseldiğini aktardı.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİNE YAKLAŞIYOR

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 663’e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 139’a ulaştığı aktarıldı.

HAMAS YETKİLİSİ ALINDI

Filistinli kaynaklar, dün İsrail’in Gazze şehrinin batı kesimlerindeki bir aracı hedef aldığını bildirdi.

Saldırıda, İzzettin el-Kassam Tugayları’nın üst düzey komutanlarından Raad Saad dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.