Gazze'de yerinden edilmiş Filistinliler yemek sırasında

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor...

7 Ekim 2023 yılından bu yana durmayan İsrail, binlerce masumu öldürdü.

İsrail ordusu, kadın ve çocukların aralarında bulunduğu 45 bine yakın insanı öldürdü, binlerce masumu da yaraladı.

İsrail'in devam eden saldırılarının durması için ateşkes görüşmeleri sürerken, Gazze'den ise yürekleri yakacak kareler geliyor.

GAZZE'DE ÇOCUKLAR AÇ...

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken bölgeye uyguladığı ambargo sebebiyle Filistinliler açlıkla da mücadele ediyor.

YEMEK DAĞITIMI YAPILDI

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki yerinden edilmiş Filistinliler için sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, bir kap yemeğe ulaşabilmek için uzun kuyruklarda bekledi.

"DAĞITILAN YEMEĞE MUHTACIZ"

Yemek kuyruğunda bekleyen Filistinli kadın Hacce Serva, pazarda bulunan ürünlerin ulaşılamaz pahalılıkta olduğundan ötürü burada dağıtılan yemeğe muhtaç olduğunu aktardı. Bölgede bir çuval unun 300 şekel olduğunu belirterek bölgedeki pahalılığın altını çizen kadın, bölgedeki savaşın durdurulması çağrısında bulundu.

"SADECE ÜÇ KİŞİYE YETECEK KADAR ALABİLİYORUZ"

Yemek kuyruğundaki diğer bir Filistin Muhammed Abdulhamid Ebu er-Ruz ise insanların iflas ettiğini, yaşadıkları bu durum karşısında ellerinden bir şey gelmediğini belirtti. Ebu er-Ruz bölgedeki krizin bir an önce çözülmesi için çağrıda bulundu.

Uzun bekleyişin ardından bir kap yemeğe ulaşan Müyesser Abdulkadir Kasım el-Masri ise aslen Gazze'nin kuzeyindeki Şati Kampı'nda oturduğunu ancak birçok kez yerinden edildiğini belirtti. 13 kişilik bir aile olduklarını belirten kadın, yemek kuyruğundan ancak üç kişiye yetecek yiyecek temin edebildiklerini söyledi.