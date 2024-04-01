Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere hastaneleri boşaltma çağrısı Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastalıkların yayılmasını önlemek ve hastalara yer açılması için yerinden edilmiş Filistinlilere hastaneleri boşaltma çağrısında bulundu.

İHA

İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde saldırılar ve baskınlar sonucu birçok hastanenin hizmet dışı kalması nedeniyle hastanelerin kapasitesi doldu.

Hastanelerdeki son duruma ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin hastaneleri defalarca hedef alması sonucu sağlık sisteminin neredeyse çökme noktasına geldiği belirtildi.

Gazze'de sağlık sistemi gittikçe kötüleşiyor

Hastane bölümlerinin ve yatakların yerinden edilmiş kişilerle dolması sonucu sağlık hizmeti verecek alan kalmadığı ifade edilen açıklamada, bu durumun hasta ve yaralılar için şartları zorlaştırdığı, ayrıca hastalıkların yayılmasına da neden olduğu vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı, söz konusu nedenlerden dolayı sağlık personelinin hayat kurtarıcı hizmet ve tedavi sunabilmesi için herkese hastaneleri boşaltma, hastanelerin sadece hasta ve yaralılara bırakılması çağrısında bulundu.

Hizmet dışı kaldı

Öte yandan İsrail güçleri, 2 hafta boyunca kuşatma altına aldığı Gazze Şeridi’nin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi’nden bugün çekildiğini açıklamıştı.

İsrail’in saldırıları nedeniyle büyük hasar oluşan hastanenin hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)