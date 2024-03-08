Gazze'de yıkıntılar arasında cuma namazı... İsrail'in saldırılarının ardından enkaza dönen Gazze Şeridi'nde vatandaşlar, cuma namazını İsrail saldırısında yıkılan Faruk Camii enkazında kıldı.

AA

Gazze'de bombalar altında 22. cuma...

İsrail ordusunun gece-gündüz demeden saldırdığı Gazze Şeridi'nde ayakta sağ kalan yapı sayısı giderek azalıyor.

Hastaneler, camiler, kiliseler ve okullar tek tek vuruluyor.

Bölge halkı ise saldırılar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Bir kez daha cuma namazına engel oldular

Bugün ise sabah saatlerinden itibaren İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, birden fazla noktada demir bariyerlerle kontrol noktaları kuruldu.

Filistinlilere kimlik kontrolü yapan İsrail polisi, özellikle Filistinli erkeklerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya geçişine izin vermedi.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya almadığı Filistinlilerin Eskir Şehir çevresinde cuma namazı kılmasına da müsaade etmedi.

Arbede çıktı

Eski Şehir'in Aslanlı (Esbat) Kapısı çevresinde toplanan Filistinleri güç kullanarak alandan uzaklaştıran İsrail polisi ve Filistinliler arasında sözlü atışma, arbede ve gerginlik yaşandı.

Enkazlar arasında namaz...

Gazze'nin Refah kentindeki Filistinliler, Ramazan ayı öncesindeki son cuma namazını İsrail saldırısında yıkılan Faruk Camii enkazında kıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)