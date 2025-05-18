Gazze’de yine kan aktı: İsrail’in kuzeydeki hava saldırılarında 62 Filistinli hayatını kaybetti

AA

7 Ekim 2023’te başlayan İsrail-Gazze savaşında 8 ay geride kalırken, bölgede sivil kayıplar her geçen gün artıyor.

Ateşkes süreçleri defalarca kesintiye uğradı, yardım koridorları tıkandı, barınaklar hedef alındı.

Ve yine, yıkımın en ağır tablosu gözler önüne serildi.

Gazze’nin kuzeyine düzenlenen hava saldırılarında en az 62 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırılar, yerinden edilmiş sivillerin çadırlarda hayata tutunmaya çalıştığı alanlarda gerçekleşti.

ÜÇ AYRI NOKTAYA EŞ ZAMANLI SALDIRI

Filistinli sağlık kaynaklarına göre, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde bulunan Cibaliye, Es-Saftavi ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus’a bağlı El-Mevasi bölgelerine hava saldırısı düzenledi.

Cibaliye kentinin En-Nazla mahallesinde sivil yerleşim bölgesine yapılan saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Es-Saftavi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı alanlar hedef alındı. Bu saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

En ağır bilanço ise El-Mevasi bölgesinden geldi.

Çadırlarda kalan sivillerin üzerine düzenlenen saldırıda 35 kişi öldü.

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ATEŞKES SONRASI EN AĞIR SALDIRILARDAN BİRİ

İsrail ordusu, 19 Ocak 2024’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen 18 Mart sabahı saldırılarına yeniden başlamıştı.

O tarihten bu yana geçen sürede çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 3 bin 131 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 632 kişi yaralandı.

KAYIPLAR KATLANARAK ARTIYOR

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en az 53 bin 272 Filistinli yaşamını yitirdi, 120 binden fazla kişi yaralandı.

On binlerce insan evsiz kaldı, bazı bölgelerde sağlık hizmeti tamamen durdu.

Sivil alanların, hastanelerin ve yardım dağıtım noktalarının da hedef alınması, uluslararası kamuoyunda ciddi endişe yaratmaya devam ediyor.