Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması tehlikede: Netanyahu'nun şartları süreci aksatıyor

AA

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması toplam 42 gün sürecek.

Bu süreçte, İsrail hapishanelerinde tutulan 1135 Filistinli mahkûm serbest bırakılırken, Gazze'de esir olarak tutulan 19 İsrailli de özgürlüğüne kavuştu.

İsrail, Gazze'de 73 İsrailli esirin tutulduğunu, bunlardan yarısının hayatta olduğunun tahmin edildiğini öngörüyor.

Tel Aviv yönetimi, 3 Şubat'a tekabül eden anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 16. gününde başlaması gereken ateşkesin ikinci aşamasına yönelik müzakereleri aksatmaya devam ediyor.

İsrail, uzun süre ayak sürümesine rağmen ateşkesin ikinci aşamasının müzakerelerinin ne zaman başlayacağına ilişkin tarihin belirlenmesi için kabinenin toplanacağını duyurdu.

ABD TEMSİLCİSİ'NİN ZİYARETİ VE TEL AVİV ÜZERİNDEKİ YANSIMASI

Bu durum, İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Katar ve Mısırlı yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından geldi.

Witkoff, Fox News'e yaptığı açıklamada, ateşkesin ikinci aşamasına yönelik müzakerelerin birinci aşamaya göre daha karmaşık olduğunu ancak "kesinlikle başlayacağını" söyledi.

Witkoff, anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşat ile görüştüğünü belirtti.

Ardından da İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Witkoff ile görüştüğü ve ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin ele alınacağı kabine toplantısının yapılacağı aktarıldı.

İSRAİL'İN AŞIRI SAĞCI BAKANI SMOTRICH'TEN ANLAŞMA KARŞITI TEHDİTLER

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2 Mart'ta ateşkesin ilk aşamasının sona ermesinin ardından Gazze'ye saldırıların başlamaması durumunda hükümetten ayrılarak iktidar koalisyonunu devirme tehdidinde bulundu.

Gazze'de ateşkes anlaşması yapılması sebebiyle diğer aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu hükümetinden istifa etmişti.

Ben-Gvir'in başını çektiği Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi'nin koalisyon hükümetinden ayrılmasıyla, Netanyahu hükümetinin İsrail Meclisi'ndeki sandalye sayısı 62'ye düşmüştü. Hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyelik mecliste en az 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor.

Ben-Gvir'in ardından mecliste 7 milletvekili bulunan Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich'in de ayrılması durumunda Netanyahu koalisyonu yeterli milletvekili sayısını kaybediyor.

NETANYAHU'DAN SMOTRICH'E "ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASININ KABİNENİN ONAYINA SUNULACAĞI" VAADİ

Netanyahu, koalisyondan ayrılarak hükümeti devirme tehdidinde bulunan Smotrich'e ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin kabinenin onayından geçmeden başlamayacağı sözü verdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, bu yöndeki kararın daha önce Hamas ile ateşkesin onaylandığı kabine toplantısında alındığı kaydedildi.

Smotrich'in, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin kabinede onaylanmasını koalisyon hükümetinde kalmanın bir şartı olarak talep ettiği ifade edildi.

Smotrich'in tehditlerine yanıt olarak muhalefet partilerinin Netanyahu'ya Meclis'te bir "güvenlik ağı" sağlamaya ve anlaşmanın sonuna kadar uygulanmasına hazır olduklarına ilişkin açıklamalarına işaret edilen haberde, Netanyahu ofisinin bu nedenle Kahire'ye gidecek heyetin ikinci aşamayı ancak kabinenin onayıyla görüşeceğini açıkça ifade ettiğine dikkati çekildi.

Haberde bazı kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrailli yetkililerin gelecek hafta Katar'ın başkenti Doha'da ikinci aşama müzakereleriyle ilgili bir toplantı düzenlemek üzere görüşmeler yaptığı belirtildi.

Ancak üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetin Doha seyahati ile heyetin yetki alanının Netanyahu ve diğer hükümet üyelerinin kararına bağlı olduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca Kahire'ye gidecek heyetin anlaşmaya rağmen Gazze'ye girişine izin verilmeyen konteyner meselesini de görüşmesinin beklendiği ifade edildi.

NETANYAHU'NUN MUHTEMEL ŞARTLARI

Haaretz gazetesi askeri analisti Amos Harel, "Netanyahu'nun çevresindekiler, esir takası anlaşmasının şartlarının değiştirilip ilk aşamasının uzatılması olasılığına dair öneride bulunuyor." ifadesini kullandı.

Mart başında sona erecek olan ilk aşama kapsamında şu ana kadar altı İsrailli esirin daha sağ olarak serbest bırakılması ve ardından sekiz rehinenin cesedinin teslim edilmesinin beklendiğini kaydeden Harel, şu görüşlerini aktardı:

"İsrail, ikinci

aşamada sağ ve ölü 59 esirden daha fazlasının serbest bırakılmasına

olanak tanıyabilecek bir çözüm üzerinde çalışıyor. İsrail, fiilen

Gazze'den çekilme anlamına gelen Philadelphi Koridorundan çekilme sözünü

yerine getirmeden önce Hamas, daha fazla esiri serbest bırakabilir.



Fakat Hamas'ın

Gazze'ye büyük insani yardım sevkiyatlarının ulaşmasıyla yeniden güven

kazanması ve bölgedeki otoritesini aşamalı şekilde sağlamlaştırmasıyla

bunun olma ihtimali zayıf görünüyor."

Harel, Netanyahu'ya çevresindekilerin, Gazze'de silahsızlanmanın güvence altına alınması, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde kurulacak herhangi bir hükümette yer almaması gibi anlaşmanın ilerlemesi için bazı fikirler önerdiğini; bu fikirlerin Trump yönetimi tarafından da desteklediğini belirtti.

"NETANYAHU'NUN ASIL MESELESİ İÇ SORUNLAR"

Netanyahu'nun karşılaştığı asıl zorluğun iç sorunlarla ilgili olduğuna işaret eden Harel, şu ifadelere yer verdi:

"İlk aşamadan sonra Gazze'de saldırıların yeniden başlatılması emrini vermez ve Gazze'den çekilmesi karşılığında daha fazla esirin serbest bırakılması için baskı yapmaya çalışırsa hükümetteki aşırı sağ görüşlü ortaklarıyla kurulu ittifakı zor bir sınava tabi tutulacak."

Harel, Netanyahu'nun karşılaştığı bir başka zorluğun da tüm esirlerin iade edilmesine ilişkin artan kamuoyu baskısı ile ordudaki yedek askerlerden bazılarının yeniden çatışmalara katılma konusundaki isteksizliği olduğunu kaydetti.

İsrailli uzman, Ultra-Ortodoks partilerin, yaygın kamuoyu eleştirisine rağmen Haredi (Ultra Ortodoks Yahudiler) erkeklerini zorunlu askerlikten muaf tutacak bir yasanın çıkarılmasında ısrar etmesine dikkati çekti.

Trump yönetiminin tutumunun neticeyi belirleyeceğini öngören Harel, Netanyahu'nun çevresinden alınan ipuçlarına göre, Hamas'a ek bir askeri maliyet yüklemek; böylece daha fazla siyasi taviz vermeye zorlayabilmek adına Trump'ın saldırıların belirli bir zaman çerçevesinde yeniden başlamasını destekleyebileceği görüşünü savundu.