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AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de masumlar öldüren İsrail, ateşkes çağrılarına ise kulaklarını tıkamış durumda...

Gazze'de masumlara acımayan İsrail'in açık hava hapishanesine çevirdiği bölgede en fazla çocuklar zarar görüyor.

Binlerce çocuğun açlıkla ve soğukla mücadelesi ederken, bölgeden bir acı haber daha geldi.

SOĞUK HAVA BİR BEBEĞİN CANINI ALDI

İsrail ordusunun bombardıman ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bir bebek, daha fazla dayanamadı ve soğuk hava nedeniyle yaşamını yitirdi.

ÇADIRLARDA YİTEN HAYATLAR...

Han Yunus kentine bağlı el Mavasi bölgesinde derme çatma bir çadırda kalan yerinden edilen Fasih Ailesi iki haftalık Sile bebeklerini soğuklar nedeniyle hayatını kaybetti.

NAAŞI HASTANEYE GETİRİLDİ

Bebek Sile’nin naaşı, cenaze işlemleri için Kentteki Nasır Hastanesi'ne getirildi.