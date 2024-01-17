Gazze'deki çatışmalarda 2 İsrail askeri daha öldürüldü İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde çıkan çatışmalarda 2 asker kaybı yaşadı. Öldürülen İsrail askerlerinin toplam sayısı 525'e yükseldi.

AA

İsrail, Gazze'de asker kaybetmeye devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 İsrail askeri daha öldürüldü.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 14. Tugay 87. Tabur'da görev yapan askerler Zechariah Pesach Haber (32) ile Yair Katz'ın (34) yaşanan çatışmalarda öldürüldüğü ifade edildi.

Öldürülen İsrail askeri sayısı

İsrail ordusunun internet sitesinde yer alan verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 525 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yaptığı baskınlara devam etti.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, el-Bire kentinde Filistinlilerin evlerine girdi.

İsrail güçleri evine baskın yaptığı Bedriye el-Bulu adlı Filistinli kadın öğretmeni gözaltına aldı. Ayrıca Ramallah kentinin batısına da baskın gerçekleştirdiler.

İşgal ordusuna ait çok sayıda askeri araç kentin sokaklarına girerken, İsrail askerleri kentin çeşitli bölgelerinde konuşlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)