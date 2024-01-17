İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılarına hız katarak devam ediyor.
Bölgede sağlık sistemi yerle bir olurken, hastalar ağır şartlar altında tedavi bekliyor
Bseiso Ailesi'nin evine düzenlenen top atışı sonucunda aile bireylerinden 16 yaşındaki Ahed, ayağından yaralandı.
Hastaneye gidemedi, mutfak masasında müdahale edildi
İsrail'in bölgeyi kuşatması sebebiyle Şifa Hastanesi'ne beş dakikalık mesafede bulunmalarına rağmen hastaneye ulaşamayan Ahed'in ilk müdahalesini, saldırı esnasında evde bulunan doktor amcası mutfak masası üzerinde gerçekleştirdi.
Anestezisiz şekilde yeğeninin bacağını kesti
Şifa Hastanesi'nde Ortopedi Cerrahı olarak çalışan Doktor Hani Bseiso, evde bulunan mutfak malzemeleriyle kanamayı durdurup, anestezisiz bir şekilde yeğeninin sağ bacağını ampute etmek zorunda kaldı.
İsrail'in bölgeden çekilmesinin ardından bir sağlık kuruluşuna başvurup bacağındaki şarapnel parçaları çıkartılan Ahed'in bacağının tedavi edilebilmesi için acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç var.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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