Gazze'deki hastane saldırısında çocukların ölmeden önce oynadıkları son oyun İsrail tarafından saldırılan hastanede bine yakın kişi can verdi. Ölenlerden çoğunun çocuk olması dikkat çekerken, hastanede saldırıdan önce yaşanan saatler sosyal medyada paylaşıldı.

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ensonhaber.com

Dünya, Gazze’deki vahşete tanıklık ediyor.

İsrail-Hamas güçleri arasında 7 Ekim günü ateşlenen gerilim gün geçtikçe vahşi boyutlara erişiyor.

Günlerdir süregelen savaşta iki ülkeden de fazla sayıda kişi can verdi.

Yaşanan olayın kan donduran yönlerinden biri de kadınların ve çocukların hedef alınması.

Hastaneye saldırı

Dün yaşanan olay dünya çapında yankı uyandırdı.

İsrail ordusu bu kez içinde binden fazla hasta ve sığınmacının bulunduğu el-Ehli Baptist Hastanesine saldırı düzenledi.

Saldırıda onlarca kadın, çocuk ve sivil vahşi şekilde hayatını kaybetti.

Yaşanan insani dram üzerine Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 3 gün yas ilan etti.

Saldırıda can veren çocukların, saatler öncesinde oyun oynadığı anlar

Bir diğer yandan hastanedeki saldırının saatler öncesinden görüntüler ortaya çıktı.

Savaş nedeniyle hastaneye sığınan kişiler, tedavi gören hastalar ve sağlık çalışanlarına saldırılmadan önce, çocukların bahçede oyun oynadığı anlar meydada yayıldı.