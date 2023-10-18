Gazze'deki hastanenin önü cesetlerle doldu Al Ahli Arab Hastanesi'ne gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri kamyonetle El Şifa Hastanesi'ne taşındı. Cesetler hastanenin önünde yığıldı.

İHA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak gündeme gelen vahşet görüntüleri, İsrail'in hastane saldırısında ortaya çıktı.

Yüzlerce kişi can verdi

İsrail'in dün akşam Gazze şehrindeki Al Ahli Arab Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Hastanenin önü ceset doldu

Hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, kamyonetle Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi tesisi ve merkezi hastanesi olan El Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Hastanenin önü cansız bedenlerle doldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)