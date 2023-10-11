Gazze'deki savaş yıkımının uydu görüntüleri ortaya çıktı İsrail'in saldırısı altında olan Gazze adeta yerle bir oldu. Bölgedeki yıkımın boyutu gözler önüne serildi.

ensonhaber.com Son yıllarda küresel çapta yaşanan savaşlar yakından takip ediliyor. 7 Ekim sabahı dünya yeni bir krize tanıklık etti. Hamas güçleri sabah saatlerinde İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı. Operasyonun ilk anlarında sessiz kalan İsrail, çok geçmeden bombardımana başladı. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar her geçen gün daha da hararetleniyor. Karşılıklı saldırılar sonucunda birçok sivil can verdi. Gazze'nin saldırı sonrası uydu görüntüsü Gazze şeridinde yoğun olarak yaşanan saldırılar sonrasında uydu görüntüleri ortaya çıktı. İsrail'in saldırıları sonrasında ağır yıkımın yaşandığı Gazze havadan görüntülendi. İşte Gazze'de son durum...