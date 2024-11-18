Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail saldırılarındaki can kaybı verilerini açıkladı

AA

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik zalim politikalarını sürdürüyor...

İsrail'in saldırılarına yönelik son açıklama ise Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden geldi.

Müdürlük, İsrail'in Gazze'de görev yapan sivil savunma ekiplerine ve müdürlüğe ait araç ve merkezlere düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

85 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda sivil savunma birimi çalışanı 85 kişi yaşamını yitirdi, 301 kişi yaralandı, 20 kişi ise İsrail askerlerince alıkonuldu.

Saldırılarda müdürlüğe ait merkez ve ofislerden 14'ü tamamen, 3'ü kısmen yıkıldı.

Sivil savunma ekiplerine ait araçları da hedef alan İsrail ordusu; itfaiye, kurtarma, hızlı müdahale, su tankeri, ambulans ve idari olmak üzere 56 aracı da tahrip etti, 40'ını tamamen kullanılmaz hale getirdi.

1 MİLYON 300 BİN DOLAR DEĞERİNDE HASARA YOL AÇTI

Saldırılarda sivil savunma merkezleri 6 kez doğrudan vuruldu, ekipler 17 kez saha görevlerinde hedef alındı.

Bu saldırılar, tahminen 1 milyon 300 bin dolar değerinde hasara yol açtı.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivil savunma sistemini tamamen devre dışı bırakmaya zorladığı ve ekipleri zorla Gazze Şeridi'nin orta ve güneyine gönderdiğine dikkat çekildi.