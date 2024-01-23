Gazze'deki soykırımda ölen hamile kadının bebeği sezaryenle alındı İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hanadi Abu Amsha'nın karnındaki bebek, sezaryenle alınarak Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki yenidoğan yoğun bakım ünitesine getirildi

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

7 Ekim 2023, tarihe masum kanı ile işlendi.

Gazze'de her geçen gün daha büyük bir saldırı gerçekleştiren İsrail; sivil, masum, kadın, çocuk dinlemeden vuruyor.

Bölgedeki bilanço her geçen gün biraz daha ağırlaşırken, ölü sayısı da katlanıyor.

Ölü sayısının büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklara ait olması ise bir başka kaosun başlangıcı.

Bu kapsamda bölgeden kahreden haberler de gelmeye devam ediyor.

Hamile kadını öldü, bebeği yaşama tutundu

İsrail ordusunun havadan, denizden ve karadan düzenlediği yoğun bombardımanı sonucu Hanadi Abu Amsha, hayatını kaybetti.

Talihsiz kadının karnındaki bebek, sezaryenle alınarak Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki yenidoğan yoğun bakım ünitesine getirildi.

Ailesinden haber alınamayan bebek, İsrail saldırıları sebebiyle yetim ve öksüz kaldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)